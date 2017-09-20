Александер Чеферин: "УЕФА переживает эпоху гармонии"

Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что европейский футбол в данное время вступил в эпоху гармонии. Такое мнение он высказал на внеочередном конгрессе УЕФА, который проходит в Женеве.

– За год и шесть дней, что я нахожусь в кресле президента УЕФА, мы добились существенного прогресса в плане управления, – цитирует ТАСС Чеферина. – Мы сейчас переживаем эпоху гармонии. Все заняли свои места, на всех уровнях чувствуется поддержка, наше единство было восстановлено.

Мы занимаем идеальную позицию, чтобы выйти на следующий уровень. Это касается наших соревнований и турниров – соревновательный баланс является нашим приоритетом номер один. Мы продолжим продвигать идею того, чтобы маленькие клубы могли играть в соревнованиях самого высокого уровня.