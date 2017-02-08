22:39 8 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Агент Кураньи: "Кевин тренировался с брестским "Динамо", чтобы поддержать форму перед Кубком легенд"

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Агент Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер заявил, что его клиент не собирается подписывать контракт с брестским "Динамо", а просто тренируется с командой для поддержания формы. Ранее экс-игрок "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и московского "Динамо" опроверг информацию о том, что может подписать контракт с белорусским клубом. Форвард провел несколько тренировок с "Динамо" на сборе команды в Турции.

– Кевин сейчас в Турции с другом – и он тренируется с брестским "Динамо", чтобы поддержать форму перед Кубком легенд, который пройдет на следующей неделе в Москве, – цитирует "Прессбол" Кнаппенбергера. – Это все неправда, что он тренируется, потому что хочет подписать контракт. Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен, что у него есть возможность поддержать форму с "Динамо".

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/255663

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