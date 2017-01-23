15 человек обвиняются в организации договорных матчей в чемпионате Белоруссии

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование по уголовному делу в отношении обвинения ряда лиц, которые подозреваются в организации договорных матчей. В ближайшее время дело будет передано в суд для рассмотрения.

"В настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В установленные законом сроки планируется передача дела по обвинению 15 человек прокурору для направления в суд", – приводит ТАСС слова представителя следственного комитета Белоруссии.

Также сообщается, что всего по уголовному делу проходили 20 человек, в отношении пяти из которых производство по делу прекращено "в связи с деятельным раскаянием". Следствием было установлено, что граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд высшей и первой лиг чемпионата Белоруссии для того, чтобы те повлияли на результат.

В соответствии с Уголовным кодексом, максимальная санкция статьи "подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов" предусматривает четыре года лишения свободы.



