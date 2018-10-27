Елизавета Туктамышева: "Я так счастлива, что смогла сделать все, что хотела"

Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление во время короткой программы на этапе серии Гран-при в Канаде. 22-летняя россиянка показала лучший результат, набрав 74,22 балла.

- Я чувствую себя прекрасно. Впервые в сезоне я откатала короткую программу с тройным акселем чисто. Я так счастлива, что смогла сделать все, что хотела, - цитирует пресс-служба Международного союза конькобежцев Туктамышеву. - Не так давно, помню, я приезжала в Канаду на свой первый в жизни этап Гран-при, и все казалось так легко.

Я не думала о том, что это какой-то серьезный турнир, я просто наслаждалась соревнованиями на взрослом уровне. С тех пор у меня было много взлетов и падений, я хочу отразить свой опыт в своих программах. Надеюсь, завтра я смогу откататься хорошо.

Произвольная программа у женщин состоится в ночь с субботы на воскресенье.