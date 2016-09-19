Вячеслав Фетисов: "Хакерские атаки на ВАДА не идут на пользу России"

Член независимой общественной антидопинговой комиссии Вячеслав Фетисов отметил, что работать организации приходится в сжатые сроки. Напомним, что комиссия, которую возглавил Виталий Смирнов, была создана после отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итогом отчета стал недопуск всей сборной России на Паралимпиаду в Рио, а также ряда спортсменов на Олимпийские игры.

- Нужно много что сделать, но у нас не так много времени, скорее, его совсем мало, - цитирует ТАСС Фетисова. - Доклад комиссии ВАДА, которую возглавляет Макларен, в ближайшее время будет опубликован, а в декабре исполком МОК должен принимать по нам решение. В связи с этим думаю, что на комиссию Смирнова сейчас возлагаются достаточно большие надежды.

Стоит набраться терпения, так как утверждена комиссия, которая начала работу и сегодня разрешает все проблемы во взаимоотношениях со всеми структурами. Все претензии со стороны Международного олимпийского комитета и ВАДА, которые привел Смирнов, понятны. Этот лист заданий, которые мы должны выполнить, довольно обширный. В комиссии у нас распределили полномочия, кто чем занимается.

Также Фетисов прокомментировал информацию о хакерских атаках на ВАДА. Ранее группа Fancy Bears опубликовала ряд конфиденциальных данных, полученных после взлома базы данных ВАДА, в частности спортсменов, имеющих терапевтическое разрешение на запрещенные препараты.

- Хакерские атаки не улучшают ситуацию и наше взаимопонимание с ВАДА, - добавил Фетисов. - Не знаю, почему Всемирное антидопинговое агентство напрямую не обращается в правоохранительные органы по расследованию этих атак, не знаю, какие у них там полномочия, это их тема. Но я точно понимаю, что вся эта ситуация не на пользу нашим взаимным с ВАДА действиям. Нам надо как можно быстрее найти взаимопонимание с WADA и начать уже что-то делать. Хочется также отметить, что МОК поддержал пострадавших в результате этих атак спортсменов.