Вторая часть доклада Макларена будет опубликована в декабре

Независимый эксперт Ричард Макларен опубликует второй доклад в середине декабря, сообщает пресс-служба ВАДА. Первая часть доклада была опубликована 18 июля.

"Профессор Ричард Макларен ожидает выхода второй части доклада в декабре 2016 года", – говорится в сообщении ВАДА.

В первой части доклада, опубликованного 18 июля, Макларен обвинил Россию в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком ВАДА рекомендовал МОК, МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.