Вторая часть доклада Макларена будет опубликована в декабре

Независимый эксперт Ричард Макларен опубликует второй доклад в середине декабря, сообщает пресс-служба ВАДА. Первая часть доклада была опубликована 18 июля.
"Профессор Ричард Макларен ожидает выхода второй части доклада в декабре 2016 года", – говорится в сообщении ВАДА.
В первой части доклада, опубликованного 18 июля, Макларен обвинил Россию в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком ВАДА рекомендовал МОК, МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.
spetrov
Странно, комментарии стали появляться не сразу, а после введения следующего.
00:33
spetrov
...
00:33
spetrov
Xen1um :) А вообще - средина декабря (или даже позже) жизнь замирает в ожидании праздников и в самих праздниках. Т.е. с этой точки зрения время выбрано удачно. Опубликуют - и подвиснет. Пока там еще реакция будет возможна в принципе. Мысль укоренится. В слабых мозгах.
00:28
Xen1um
Весёлый©, вы там главное на Украине не замерзнете
00:01
dv2205
сентябрь-октябрь-ноябрь-декабрь == думаю все эти переносы закончатся фразой в публикации нет необходимости и вада прекратит свое существование в нынешнем виде но деньги освоены их просто не хватило на конец расследования --инфа 100500
00:00
Весёлый©
Как встретишь Новый Год, Россия, так тебе и надо!
23:53 26 октября
Весёлый©
Для россии год кончается, а зима начинается.
23:50 26 октября
Весёлый©
С нового году всех русских обманщиков в воду.
23:50 26 октября
Hummel
Кто-то ещё верит, что он независимый?
23:35 26 октября