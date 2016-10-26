23:25 26 октября | ДОПИНГ

Вторая часть доклада Макларена будет опубликована в декабре

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Независимый эксперт Ричард Макларен опубликует второй доклад в середине декабря, сообщает пресс-служба ВАДА. Первая часть доклада была опубликована 18 июля.

"Профессор Ричард Макларен ожидает выхода второй части доклада в декабре 2016 года", – говорится в сообщении ВАДА.

В первой части доклада, опубликованного 18 июля, Макларен обвинил Россию в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. На его основе исполком ВАДА рекомендовал МОК, МПК и всем международным спортивным федерациям отстранить российских атлетов от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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spetrov

Странно, комментарии стали появляться не сразу, а после введения следующего.

00:33

spetrov

...

00:33

spetrov

Xen1um :) А вообще - средина декабря (или даже позже) жизнь замирает в ожидании праздников и в самих праздниках. Т.е. с этой точки зрения время выбрано удачно. Опубликуют - и подвиснет. Пока там еще реакция будет возможна в принципе. Мысль укоренится. В слабых мозгах.

00:28

Xen1um

Весёлый©, вы там главное на Украине не замерзнете

00:01

dv2205

сентябрь-октябрь-ноябрь-декабрь == думаю все эти переносы закончатся фразой в публикации нет необходимости и вада прекратит свое существование в нынешнем виде но деньги освоены их просто не хватило на конец расследования --инфа 100500

00:00

Весёлый©

Как встретишь Новый Год, Россия, так тебе и надо!

23:53 26 октября

Весёлый©

Для россии год кончается, а зима начинается.

23:50 26 октября

Весёлый©

С нового году всех русских обманщиков в воду.

23:50 26 октября

Hummel

Кто-то ещё верит, что он независимый?

23:35 26 октября

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