Владимир Уйба: "Если бы был сговор о допинге, правительство не занимало бы такую жесткую позицию"

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба подчеркнул, что не верит ни в какой институциональный сговор о допинговых махинациях в российском спорте. Ранее исполняющая обязанности гендиректора РУСАДА Анна Анцелиович в интервью New York Times якобы признала существование подобного сговора. Правда, позже она заявила, что ее слова вырвали из контекста.

– Сговор существует тогда, когда руководство страны никак не реагирует на заявления или претензии со стороны международных организаций, в том числе и ВАДА, – цитирует "Р-Спорт" Уйбу. – Я не видел такой реакции, нежели как у Владимира Владимировича Путина, у каких-то руководителей стран. Я был на всех совещаниях, которые президент проводит по этому вопросу. Когда есть сговор, президент и правительство такую жесткую и активную позицию не занимают. Поэтому я не соглашусь с вами в части сговора.

Являясь руководителем федерального органа и работая в структуре правительства, я вижу активную, открытую реакцию, позицию, что российская сборная должна быть "чистой". И для этого правительство РФ и президент делают больше, чем кто-либо. По крайней мере, публично я не видел такой позиции президентов и правительств других стран.