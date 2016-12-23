Владимир Путин: "В России не было никакой государственной системы допинга"

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что РФ будет делать все, чтобы в стране не было допинговой проблемы на государственном уровне. Также он призвал продолжать сотрудничество с ВАДА и другими международными организациями в этом вопросе.
- Допинговой системы как таковой в России никогда не создавалось, это невозможно, - сказал Путин. - Будем делать все, чтобы этого никогда и не было, - никакой государственной системы допинга и его поддержки. Это первое. А второе: у нас, как и у любой страны, проблемы с этим есть, и мы должны это признать. И признавая это, тесно сотрудничать с МОК, ВАДА и другими организациями. И мы будем это делать.
Надеюсь, что изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях, помогут нам решать эти задачи. Кроме всего прочего, следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это до логического завершения.
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Весёлый© Путин: политика администрации Обамы провалилась по всем фронтам. Обама, ты проиграл - признай это ...
14:38
traveller09
BeeBop, Любезный, рекомендую Вам почитать русских и европейских классиков. Особенно сравните мировоззрение русского человека, описанное Достоевским и Толстым с мировоззрением западного человека, описанного, к примеру Шекспиром или Гёте. Обратите также внимание на особенности языков. Тогда поймёте, что я имею ввиду. Осознание своей слабости и грешности присуще именно русскому человеку, который к тому же столетиями был тёмным. А изворотливость и прагматизм свойственны именно западному образу мышления. Именно такие профессии как адвокат или маркетолог призваны для того, чтобы называть чёрное белым а белое чёрным. И заметьте, что эти профессии пришли к нам с Запада. Русский человек наивен, открыт и ...ленив.
14:35
BeeBop
traveller09.... Мой друг, Вы в корне не правы!!! Россия уже давно живет по различным системам, которые изменить действительно нельзя, именно по причинам, которые Вы написали...
14:25
traveller09
Выскажу сугубо личное мнение. Владимир Владимирович абсолютно прав, заявляя, что в России не было никакой системы допинга. И вот почему. В России вообще какую-либо систему создать крайне сложно. Для этого необходимы несколько принципов: прагматизм и трудолюбие (да-да, именно трудолюбие). Ведь любая система определяется работоспособностью. Русские же люди никогда не отличались этими двумя качествами. Это западный человек будет ПРИДУМЫВАТЬ как "законно" можно обойти закон. Вот именно на Западе догадались до того, чтобы ВЫПИСЫВАТЬ липовые справки от несуществующих болезней. Для них такой подход является решением. И это касается абсолютно любой области, где есть закон и система. Для русского человека, более наивного и тёмного, проще нарушить закон открыто и надеяться на авось или кумовство. Для этого система не нужна. У нас просто абсолютно разные образы мышления. Ведь у нас, к примеру, нарушая ПДД, человек рассчитывает всегда на авось и взятку. Сдавая экзамен, на авось и взятку. Всегда! И т.д. Это не система, а ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ. Европейцу этот момент крайне сложно понять. Ведь по большому счёту нарушение происходит и у нас, и у них. Только они думают, что не нарушают закона, найдя в нём "лазейку". В этом плане наши выглядят даже честнее. Я не оправдываю. Я лишь говорю вот о чём. Давая взятку, наш человек ПОНИМАЕТ, что НЕ ПРАВ, что грешен. Европеец же, даже творя форменное беззаконие, прикрываясь законом, считает, что он белый и пушистый. Пример с навязыванием демократии демократии другим странам даже неловко приводить в пример, т.к. это уже абсолютно заезженная тема. Приведу другой. У американцев запрещено употреблять алкоголь в общественном месте, НО ЕСЛИ БУТЫЛКА В ПАКЕТЕ, то можно. Вот это ярчайшая демонстрация их понимания закона!!!
14:17
Весёлый©
Как она ни пыталась, она не могла найти тут ни тени смысла, хотя все слова были ей совершенно понятны.
14:16
🚀 Русские нагнут весь ми
Там, где Путин - там победа (см. Алеппо, Сочи, Крым)...
14:16
Весёлый©
"Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха — толковый словарь." (с)
14:12
Пух
UrodbI а когда ваш, ну тот который скоро уже закончит выступает, вы как его слушаете?
14:11
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
vitvk, стоя, надеюсь?
14:07
Пух
Правильно сказал, а допингом надо во всем мире бороться.
13:57
vitvk
СЭ,я в живую слушал Президента,пишите правду,что он сказал - и о Макларене,и о Родченкове.Последнего он вообще при всех назвал преступником и клеветником!!!
13:50
Enich
о чем это он?:))
13:41
spetrov
DrLind, в Крыму были, у нас там база. Вы хоть закусывайте иногда. Всем все и так понятно. Была бы государственная система - давно бы доказали. Не растягивая на два доклада с кучей подозреваемых.
13:39
spetrov
Я так понимаю, в рядах наших троллей пополнение. :) Или смена ника. :)
13:35
maria92
Зато есть под государственная .
13:28