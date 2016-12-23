Владимир Путин: "В России не было никакой государственной системы допинга"

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что РФ будет делать все, чтобы в стране не было допинговой проблемы на государственном уровне. Также он призвал продолжать сотрудничество с ВАДА и другими международными организациями в этом вопросе.

- Допинговой системы как таковой в России никогда не создавалось, это невозможно, - сказал Путин. - Будем делать все, чтобы этого никогда и не было, - никакой государственной системы допинга и его поддержки. Это первое. А второе: у нас, как и у любой страны, проблемы с этим есть, и мы должны это признать. И признавая это, тесно сотрудничать с МОК, ВАДА и другими организациями. И мы будем это делать.

Надеюсь, что изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях, помогут нам решать эти задачи. Кроме всего прочего, следственный комитет РФ, прокуратура расследуют все, что связано с применением и использованием допинга, и, безусловно, доведут это до логического завершения.

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