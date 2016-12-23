Владимир Путин: "Деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной"

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценку работе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) должен давать Международный олимпийский комитет (МОК). При этом глава государства уверен, что работа таких организаций должна быть абсолютно прозрачной.

- Не считаю себя вправе давать оценки по поводу деятельности ВАДА. Это должен делать МОК, - сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции. - Уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. Мы должны знать о результатах работы. Это что, какая-то оборонная сфера? Нет. Тогда почему это все делается в закрытом режиме? Непонятно.

Нас же всегда призывают к транспарентности. В этой сфере она совершенно необходима. Трудно не согласиться с выдающимися спортсменами, которые в отношении последних решений, связанных с переносом крупных соревнований, говорят о том, что не было известно. А если не было известно, то почему сейчас вбрасывается? Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Нужно очистить спорт, как и культуру, от всякой политики.