Владимир Путин: "Информатор ВАДА таскал в Россию всякую гадость"

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что информатор ВАДА (стоит полагать, речь идет о Григории Родченкове) во время работы в России превратил манипуляции с запрещенными веществами в собственный бизнес. По словам главы государства, этот человек постоянно привозил в РФ "всякую гадость".
- Если говорить о так называемых информаторах ВАДА, которые убежали за границу и сдают там все подряд или, может быть, уже что-то придумывают, хотел бы сказать следующее, - заметил Путин во время ежегодной пресс-конференции. - Я уже не помню фамилию этого гражданина, который убежал. Он возглавлял у нас антидопинговое агентство. Где он раньше работал? В Канаде. А потом приезжал в Россию, и, будучи назначенным на высокую должность, таскал всякую гадость.
С трудом могу представить, что он, перемещая через государственную границу Канады или США запрещенные препараты, никогда никем не был замечен. Там очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в личный бизнес, заставлял людей его применять. А против тех, кто отказывался, он придумывал какие-то санкции. Потом, когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он удрал и начал там, защищая себя, начал все сливать, имея в виду, что ему создадут там условия для нормальной жизни.
На каком-то этапе создадут. А после, как любого негодяя, бросят. Чего же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что кто-то дождался определенного момента и сделал вбросы. Но это не значит, что у нас этого нет. И мы должны с этим бороться.
механик39
После драки руками машут только у нас .
14:28
zvovs
В России растут только берёзки из которых славные русские парни делают орудия труда, одуванчики из которых прекрасные русские девушки плетут венок и яблони из которых баба Валя делает компоты на зиму!!!!
14:22
spetrov
.
14:18
spetrov
Пух, они его не возьмут в свой розыск. Они же избирательно действуют иногда.
14:17
Don
Буква Ё, в твоём вместе с тобой))))
14:17
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Если кто-то где-то как-то с кем-то что-то не того, то...? кто-то у кого-то сделал где-то кому-то что-то... (с)
14:15
Max2015
и Орденом Дружбы его наградил президент Канады!
14:05
Пух
Родченкова в международный розыск через интерпол, (а то пригрелся в Америке) как замешанного в деле о допинге, вернуть в Россию и посадить надолго. Пускай белым медведям прививки ставит.
14:00
Буква Ё
Оказывается, Родченков заставлял всех спортсменов допинг принимать. А в подъездах часом не он гадил?
13:57
spetrov
И уж совершенно точно всем быть в одинаковых условиях.
13:51
spetrov
Но бороться безусловно надо. Все верно. Как и всем остальным.
13:50
spetrov
Так он и приехал к нам из Канады? Братцы, тщательней надо персонал подбирать. Мало ли каких засланных казачков к нам наши западные партнеры подбросить могут от большой любви к России. :)
13:44