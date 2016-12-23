Владимир Путин: "Информатор ВАДА таскал в Россию всякую гадость"

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что информатор ВАДА (стоит полагать, речь идет о Григории Родченкове) во время работы в России превратил манипуляции с запрещенными веществами в собственный бизнес. По словам главы государства, этот человек постоянно привозил в РФ "всякую гадость".

- Если говорить о так называемых информаторах ВАДА, которые убежали за границу и сдают там все подряд или, может быть, уже что-то придумывают, хотел бы сказать следующее, - заметил Путин во время ежегодной пресс-конференции. - Я уже не помню фамилию этого гражданина, который убежал. Он возглавлял у нас антидопинговое агентство. Где он раньше работал? В Канаде. А потом приезжал в Россию, и, будучи назначенным на высокую должность, таскал всякую гадость.

С трудом могу представить, что он, перемещая через государственную границу Канады или США запрещенные препараты, никогда никем не был замечен. Там очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в личный бизнес, заставлял людей его применять. А против тех, кто отказывался, он придумывал какие-то санкции. Потом, когда ему хвост прижали, не смогли его посадить, он удрал и начал там, защищая себя, начал все сливать, имея в виду, что ему создадут там условия для нормальной жизни.

На каком-то этапе создадут. А после, как любого негодяя, бросят. Чего же он здесь не боролся? Меня это наводит на определенные мысли, что кто-то дождался определенного момента и сделал вбросы. Но это не значит, что у нас этого нет. И мы должны с этим бороться.