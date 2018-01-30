Владимир Путин: "Факты применения допинга в других странах не выпячивают и не раскручивают"

Президент России Владимир Путин признал, что в стране были зафиксированы случаи употребления допинга спортсменами. При этом глава государства подчеркнул, что в других странах подобные истории не выпячивают и не раскручивают.

– Все-таки случаи употребления и применения допинга были – правда, я хочу, чтобы эта аудитория знала и вся страна знала, – приводит "Р-Спорт" слова Путина. – Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране.

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