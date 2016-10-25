Виталий Смирнов: "Получили запрос от МОК об организации антидопингового контроля в 2010 - 2015 годах"

Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) Олимпийского комитета России (ОКР) получила от дисциплинарной комиссии МОК письмо с вопросами по организации работы системы антидопингового контроля в 2010 - 2015 годах и на текущей неделе отправит свой ответ. Об этом сообщил глава НОАК Виталий Смирнов.

Сегодня в Москве в здании ОКР проходит семинар, организованный НОАК совместно с экспертами Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для руководителей спортивных федераций.

– Для нас важно сотрудничество с дисциплинарной комиссией МОК, – цитирует "Р-Спорт" Смирнова. – Мы получили от дисциплинарной комиссии МОК соответствующее письмо, где прозвучали серьезные вопросы относительно организации работы системы антидопингового контроля в 2010 - 2015 годах.

Почти все ответы на вопросы мы получили, и на этой неделе мы отправляем в дисциплинарную комиссию наш ответ. Мы будем использовать все самые передовые методы, которые используются в мировой практике. Такая система должна существовать везде, должен быть принцип равенства для всех членов олимпийской семьи.