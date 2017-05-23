Виталий Смирнов: "Благодаря Национальному плану должно быть сформировано нетерпимое отношение к допингу"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов отметил, что российские спортсмены получили дисквалификации во многом из-за несовершенства антидопинговой системы. По его словам, реформы призваны исправить эту ситуацию.

Напомним, Президент России Владимир Путин сегодня проводит в Краснодаре заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Основные темы обсуждения – развитие системы подготовки спортивного резерва, а также план борьбы с допингом в российском спорте.

– Доклад Макларена заставил нас прислушаться к результатам работы, – отметил Смирнов. – Многие российские спортсмены были дисквалифицированы в последнее время – это говорит о несовершенстве системы предупреждения и предотвращения системы допинга в прошлом, какие-то механизмы не сработали. Что неприятно, в результате этого пострадали чистые спортсмены.

Сейчас пришло время проведения важных реформ, которые, я надеюсь, сделают вопрос борьбы с допингом более эффективным. Благодаря Национальному плану в стране должно быть окончательно сформировано нетерпимое отношение к допингу. (Елена СОБОЛЬ)