ВАДА приступило к изучению плана борьбы с допингом в российском спорте

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приступило к изучению национального плана борьбы с допингом в спорте, который был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) во главе с Виталием Смирновым. НОАК во вторник опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте, над созданием которого она работала более полугода.

Позже на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение, чтобы комиссия продолжила свою работу и взяла на себя функции независимого мониторинга и контроля за исполнением комплекса мер, который в ближайшее время на основе предложенного документа должно принять правительство РФ.

– ВАДА подтверждает, что получило национальный план борьбы с допингом и в настоящее время занимается его изучением, – цитирует ТАСС пресс-службу ВАДА. – Агентство тесно сотрудничает с российской стороной, чтобы помочь ей восстановить соответствие настолько быстро, насколько это возможно.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА на основании расследования независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года. Позднее РУСАДА и ВАДА согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

НОАК была образована в июле 2016 года. Инициатором решения о создании комиссии был Президент РФ Владимир Путин после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА об итогах расследования обвинений в адрес России о допинговых махинациях на Играх-2014 в Сочи.