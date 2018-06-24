ВАДА приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе

Расследования ФИФА по возможным антидопинговым нарушениям в российском футболе были проведены совместно с ВАДА. Всемирное антидопинговое агентство приняло выводы ФИФА.

"В своем материале журналист Харрис предоставляет трибуну для людей, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с ВАДА, и ВАДА согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА", - приводит "Р-Спорт" заявление ФИФА.

В феврале ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что не нашла доказательств антидопинговых нарушений среди российских футболистов. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте были упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми могли быть проведены манипуляции. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил главным информатором в расследовании.