ВАДА: комиссия Макларена должна завершить расследование по Сочи-2014 к концу октября

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена должна завершить расследование по обвинениям в допинговых махинациях на Олимпийских играх-2014 в Сочи к концу октября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА, расследование Макларена все еще продолжается; ожидается, что оно завершится к концу октября.

Напомним, что в июле комиссия под руководством Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта.

На основе этого доклада исполком ВАДА рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387 (в легкой атлетике – только одна Дарья Клишина).

Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио. Вчера Спортивный арбитражный суд отклонил иск ПКР и оставил в силе решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр.