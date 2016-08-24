ВАДА: комиссия Макларена должна завершить расследование по Сочи-2014 к концу октября

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена должна завершить расследование по обвинениям в допинговых махинациях на Олимпийских играх-2014 в Сочи к концу октября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВАДА, расследование Макларена все еще продолжается; ожидается, что оно завершится к концу октября.
Напомним, что в июле комиссия под руководством Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта.
На основе этого доклада исполком ВАДА рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в соревнованиях. Тем не менее, критериям, установленных МОК для допуска к Олимпиаде-2016, соответствовали только 280 спортсменов из заявленных 387 (в легкой атлетике – только одна Дарья Клишина).
Международный паралимпийский комитет на основании этого же доклада принял решение о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации и не допустил всю паралимпийскую сборную к Играм в Рио. Вчера Спортивный арбитражный суд отклонил иск ПКР и оставил в силе решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр.
mobile_actor
Ветеранам КГБ? Правильно, что отказали.
14:52 25 августа
staerswimmer23
а ещё спорт в Канаде не связан с политикой, только почему-то многим нашим ветеранам отказали в визах на спортивные соревнования.
08:44 25 августа
staerswimmer23
а ещё они не писиют и не какают, да мистер лжец
08:39 25 августа
mobile_actor
A при чем здесь какие-то санкции? На Западе, и в частности, в Канаде, правительство страны, в отличие от РФ, не контролирует все и всех. Там нет "вертикали" власти. В Канаде нет ничего подбного МВД, нет внутренних паспортов, нет регистрации граждан и т.д. Ричард Макларен - адвокат и профессор университета. В Канаде университеты не принадлежат государству, там нет федерального министерства образовани или другого центрального правительственного органа, управляющего университетами.
00:50 25 августа
staerswimmer23
как может быть независим человек, чья страна ввела против России санкции?
20:54 24 августа
miker65
Судя па паралимпиаде - не видать нам ни корейскую, ни японскую олимпиады, как своих ушей. И если так, то и Чм-2018 по футболу до кучи тоже.
19:58 24 августа
vitvk
Экономику разворошили,сельское хозяйство подняли,армия,слава богу,стреляет -пора и в политике в рыло пендосам дать,а то бедные Лавров с Чуркиным вдвоем отдуваются за всю Россию,...
19:42 24 августа
spetrov
...А то, что примеры есть, нисколько не сомневаюсь.
19:30 24 августа
spetrov
Сутра Бодуныч, для того, чтобы проверять (перепроверять) все сборные, наши руководители должны хотя бы перестать намекать про "рыло в пуху" и начать приводить конкретные примеры. Воевать - так на полную катушку. Открывайте карты.
19:29 24 августа
spetrov
Сроки определены, господа руководители российского спорта. Готовьтесь к серьезным боям. А бои предстоят очень серьезные.
19:27 24 августа
shpasic
что-то уже скучно стало - никакого развития событий.
19:01 24 августа
Сутра Бодуныч
Пускай все сборные этот шакал проверяет!
18:34 24 августа