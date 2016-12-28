14:20 | ДОПИНГ

В РУСАДА уверены, что слова Анцелиович в NYT вырваны из контекста

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) уверены, что слова исполняющей обязанности главы организации Анны Анцелиович, приведенные газетой The New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Издание, ссылаясь на ее слова, утверждает, что российские чиновники признали существование в стране допинговой программыПриводим полностью текст сообщения, опубликованного на официальном сайте организации:

В ответ на публикацию в газете New York Times РАА РУСАДА заявляет, что слова и.о. Генерального директора А.А. Анцелиович были искажены и вырваны из контекста. В ходе беседы А.А. Анцелиович и журналисткой Ребеккой Руиз и.о. Генерального директора было сделано замечание, что в отчете, опубликованном 9 декабря 2016 года, Ричард Макларен отказался от слов государственная система допинга и использовал словосочетание институциональный заговор, исключая, таким образом, возможную вовлеченность высшего руководства страны.

К сожалению, Ребекка Руиз, вырвав из контекста данные слова, создала впечатление, что руководство РУСАДА признает наличие институциональной схемы покрытия допинга в России. Хотелось бы подчеркнуть, что у РУСАДА нет и не могло быть полномочий на признание либо отрицание подобного факта. Расследованием по данному делу занимается Следственный комитет Российской Федерации. Кроме того хотелось бы отметить твердую убежденность РУСАДА, что у каждого обвиняемого спортсмена есть неотъемлемое право возражать на предъявленные обвинения.

Со своей стороны мы подтверждаем приверженность принципам борьбы с допингом и продолжаем свою деятельность в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами.

Напомним, что в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.

Признание России в допинг-системе. Что это было?

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Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/day_news/ofitsialnoe-zayavlenie-rusada-otnositelno-publikatsii-v-gazete-newyorktimes

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