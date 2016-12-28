New York Times сообщила о признании российскими чиновниками системы допинга

Издание New York Times утверждает, что российские чиновники впервые признали существование в стране допинговой программы. В доказательство данной теории СМИ приводятся слова исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анны Анцелиович.

Как пишет издание, она сообщила, что "это был институциональный заговор", при этом отметив, что представители высшего руководства страны не имеют к нему никакого отношения. Анцелиович добавила, что была потрясена, когда узнала о системе допинга.

Также New York Times приводит слова главы независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова.

- Мне как бывшему министру спорта и президенту ОКР кажется, что нами было допущено много ошибок. Нам необходимо найти причины, из-за которых молодые спортсмены принимают допинг, а также соглашаются делать это, - говорит он.

Напомним, что в мае 2016 года The New York Times опубликовало интервью экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил ряд российских спортсменов в употреблении запрещенных веществ. В частности, он рассказал о разработанном им допинговом коктейле на основе алкоголя, который принимали спортсмены, а также о манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Эти данные побудили Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировать расследование, по итогам которого независимый эксперт Ричард Макларен представил две части доклада. В них он обвинил Россию в создании системы поддержки допинга и махинациях с ним во время крупных турниров в период с 2011 по 2015 год, в том числе в Сочи-2014.