Светлана Журова: "Сейчас развиваются русофобские настроения среди спортсменов"

Олимпийская чемпионка Светлана Журова подчеркнула, что призыв 19 национальных антидопинговых агентств против России направлен на то, чтобы вызвать волну недовольства среди спортсменов. Во вторник представители 19 организаций провели собрание в Дублине, на котором обсудили вторую часть доклада независимого эксперта Ричарда Макларена. По итогам совещания они выступили с заявлением, в котором призвали отстранить россяин от международных соревнований, а также запретить проведение в России турниров.

– Пока это только заявление и некая рекомендация, как и опубликованный доклад Ричард Макларена, - приводит Gazeta.ru слова Журовой. - А решать все должны международные спортивные федерации, потому что даже вопросы о дисквалификации решают не ВАДА, не антидопинговые агентства, а каждая федерация по конкретному виду спорта. Она рассматривает все факторы, даже если это положительная проба, и выносит наказание: насколько будет дисквалифицирован атлет. Поэтому отстранение российских или каких-либо других спортсменов, проведение соревнований в какой-то определенной стране – все эти решения принимаются именно международными федерациями.

– Почему же национальные антидопинговые агентства лезут в дела, находящиеся вне сферы их компетенции?

– То, что высказали эти 19 стран, это некое сотрясание воздуха. Конечно, волна очень сильная, на нее отреагируют многие спортсмены, что мне очень не нравится. И так атлеты уже накручены и говорят какие-то странные вещи вроде "я не верю в этого бога, потому что в него верят русские". Развиваются русофобские настроения среди спортсменов, теперь люди, которые дружили, смотрят друг на друга с подозрением. Хотя к нашим спортсменам сейчас очень сложно предъявить претензии, потому что они не тестируются в России.

– Насколько высока вероятность того, что Россию все-таки лишат права проведения международных соревнований?

– Это произойдет только в том случае, если все иностранные спортсмены начнут отказываться приезжать к нам. К сожалению, именно так случилось с рядом состязаний, в которых нам уже отказали. Например, сочинскому чемпионату мира по бобслею и скелетону зарубежные атлеты сказали категорическое нет.