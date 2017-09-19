РУСАДА: визит аудиторов ВАДА является рабочим и не подразумевает широкого освещения

Сентябрьский визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будет носить чисто рабочий характер и не получит широкой огласки. По словам генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, удиторы ВАДА - высокопрофессиональные специалисты.

- Есть определенные ограничения в подаче информации о предстоящем визите, поэтому даже о количестве едущих к нам аудиторов я не могу говорить, - цитирует ТАСС Гануса. - Нам известна вся программа их пребывания, но она также останется не для печати. Поймите, это будет исключительно рабочий визит, который не нуждается в особом освещении. Обратная связь с аудиторами ВАДА у нас, конечно же, будет, но полные результаты аудита, как вы понимаете, будут готовы позже.

У нас ведется достаточно системная работа по подготовке к аудиту, на все вопросы, которые предварительно были нам заданы, мы дали ответы, - продолжил глава РУСАДА. - Сейчас у нас идет организационная подготовка. Как вы знаете, кредит доверия к РУСАДА исчерпан, на самом деле. В этой связи мы должны сейчас подтвердить реальное соответствие кодексу и делаем все, чтобы это состоялось.

Только они смогут оценить нашу готовность к аудиту, а мы, в свою очередь, делаем все, чтобы проверяющие могли полноценно работать. Главное, что должны понять аудиторы: может ли РУСАДА вести самостоятельную независимую антидопинговую политику, системно соответствующую кодексу ВАДА. Будет также оцениваться взаимодействие WADA с государственными органами.