Ричард Паунд: "Русские смеются над нами"

Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал свое недовольство заседанием учредителей ВАДА, клоторое прошло в Монреале. На собрании спортивные чиновники хотели добиться восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

- Русские смеяются над нами. Были постоянные намерения вернуть Россию, - цитирует Паунда Reuters. - И это вместо того, чтобы сказать им, что они вне игры, что им нужно убедить нас поменять свое мнение, и только потом они, возможно, смогут вернуться. Такое ощущение, что МОК и олимпийское движение полагают, что Россия слишком важна, чтобы обойтись без нее.

Напомним, вчера в Монреале состоялся совет учредителей ВАДА. На нем было объявлено, что РУСАДА, лишенное своего статуса в ноябре 2015 года, пока остается не соответствующим кодексу ВАДА. Российской стороне необходимо выполнить два условия дорожной карты.