Ричард Паунд: "Бубка и Вертхейн ничего не понимают в борьбе с допингом"

Экс-глава ВАДА Ричард Паунд ответил на критику со стороны президента Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна и члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Сергея Бубки. Ранее украинец заявил, что агентство из-за своей неэффективности теряет доверие чистых спортсменов.

– На мой взгляд, это похоже на спланированную заранее попытку отвести внимание от России, – цитирует insidethegames Паунда. – Вертхейн и Бубка вообще ничего не понимают в анти-допинговой системе. Проблема не в том, что ВАДА плохо делает свою работу, а в том, что агентству слишком долго отказывались выделять нужную сумму. У нас никогда не было возможности провести полномасштабное расследование до 2015 года.

Говорить, что ВАДА должно было начать расследование еще в 2010 году, – чушь. Тогда у нас не было необходимой информации, так что мы слишком сильно бы рисковали, если бы дали делу ход. Иметь дело с 206 странами с бюджетов в 30 миллионов долларов, прямо скажем, смешно.

Сергей Бубка: "Последние события приводят к отсутствию доверия со стороны чистых спортсменов к ВАДА" //

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