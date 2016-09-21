15:45 | ДОПИНГ

Структуру ВАДА могут изменить из-за призывов к отстранению России от Олимпийских игр

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Структура Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) может претерпеть серьезные изменения из-за призывов к отстранению сборной России от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Ранее организация подверглась критике со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

- МОК до сих пор не получил объяснения причин, по которым ВАДА не применяло мер по решению проблем с допингом в России, - приводит Guardian слова главы Олимпийского комитета Аргентины Херардо Вертхейна. - Ведь они имели информацию об этом еще в 2010 году, но снова аккредитовали московскую лабораторию перед ОИ в Сочи.

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shpasic

МОК до сих пор не получил обнесения причин

15:54

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