Продюсер фильма "Икар" призвал отстранить Россию на 20 лет, если с Родченковым что-то случится

Продюсер документального фильма "Икар" Дэн Коган раскритиковал МОК за решение допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018. "Икар" рассказывает о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, ставшем главным информатором ВАДА о допинге в российском спорте.

- МОК предпочел защищать Россию, а не олимпийские идеалы, - цитирует The Guardian Когана. - Чем больше изучаешь вопрос, тем больше веришь, что у МОК сделка с российской стороной.

Напомним, что МОК отстранил ОКР, из-за чего россияне не смогут выступить на Играх в Корее под своим флагом. До участия в Олимпиаде допустят атлетов под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".

Родченков рассказывал, что регулярно получает угрозы и беспокоится за свою жизнь. Коган призывает главу МОК Томаса Баха пригрозить России 20-летним отстранением от олимпийских стартов, если с Родченковым что-то случится.