17:10 12 января | ДОПИНГ

Продюсер фильма "Икар" призвал отстранить Россию на 20 лет, если с Родченковым что-то случится

Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
Григорий РОДЧЕНКОВ. Фото кадр из фильма "Икар" американского режиссера Брайана Фогеля
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Продюсер документального фильма "Икар" Дэн Коган раскритиковал МОК за решение допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018. "Икар" рассказывает о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, ставшем главным информатором ВАДА о допинге в российском спорте. 

- МОК предпочел защищать Россию, а не олимпийские идеалы, - цитирует The Guardian Когана. - Чем больше изучаешь вопрос, тем больше веришь, что у МОК сделка с российской стороной.

Напомним, что МОК отстранил ОКР, из-за чего россияне не смогут выступить на Играх в Корее под своим флагом. До участия в Олимпиаде допустят атлетов под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".

Родченков рассказывал, что регулярно получает угрозы и беспокоится за свою жизнь. Коган призывает главу МОК Томаса Баха пригрозить России 20-летним отстранением от олимпийских стартов, если с Родченковым что-то случится.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (29)
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Что еще ждать от ликующей гопоты, напичканой зомбоящиком....

04:49

Зенька

Значит точно грохнут скоро)

03:03

За Россию без допинга!

сколько агрессии и ксенофобии в комментах (никогда не сомневался, что самые рьяные патриоты - антисемиты). И это в стране, которая кичится своими духовными скрепами и православием... ну-ну, лицемеры

00:10

Тропическая гемангиома Мовсисяна

судя по фамилии, гежиссег обожает кушать мацу)))

22:45 12 января

Пятачок Новодворской

А если серьёзно, то и МОК и ВАДА выбросили и Степановых и Родченкова, как ненужный хлам. Степанов например, до фильма с Зеппельтом немало доказухи в ВАДА передал, но они его и слушать не захотели. МОК вон воспользовался показаниями Родченкова, и оказывается не шибко он им интересен, что его адвокат недоумевает.

20:39 12 января

Пятачок Новодворской

Давайте предположим, что Родченков отравится какой-нибудь шоколадкой ли чем-то, что куплено в магазине. Допустим, что он живёт ещё и в Зоне 51 и зайдёт на полигон в Неваде, заработав онкологию. Нас что, за это тоже отстранят?

20:31 12 января

sdf_1

Коган, похоже, уже получил от ЦРУ заказ на ликвидацию Родченкова. По всей видимости Коган его выполнит до начала Олимпиады в Корее. Неслучайно Коган назвал фильм о Родченкове "Икар". Как все знают, Икар из мифа по собственной дурости подлетел слишком близко с солнцу. Так что, если что случится с Родченковым, то в первую очередь надо будет допросить Когана и адвоката Родченкова. Если они, конечно, дотянут до этого момента. Ли Харви Освальд и Джек Рубин не сумели

18:43 12 января

пошливы

Сами убийцы и начали разговор на эту тему. Ясно же было, что после показаний, ЦРУ ликвидирует Родченкова как и Литвиненко и Березовского. Ведь всем ясно, что со стороны российских спортсменов будут идти валом обращения в обычные суды, не спортивные, и лживый свидетель ни кому не нужен. Вот и начались разговоры о возможной ликвидации Родченкова со стороны тех кому он уже не нужен.

18:42 12 января

wasp641972

Xen1um Весёлый©, бомбит тут только одно, твое седалище. ============================================================== У него бомбит разрывает))) Так и ходит с разорванным седалищем...))))))))))))))

18:39 12 января

alexway.67

а откуда цифра 20. Почему не 40 или 200? А теперь представьте реакцию Родченкова, если российское руководство скажет: да мы готовы не ездить 20 лет на игры, только грохните кто-нибудь этого гада. И тут пиндосы сами начнут за ним охоту. И режиссер этот наперегонки с адвокатами будут ему в чаёк яд подливать

18:31 12 января

vik64

МОК по самые уши в дерьме...Кого спасать...

18:29 12 января

vialiy

Валить обоих...

18:20 12 января

wasp00000

Родченкова ликвидируют спецслужбы США,как отработанный материал,и свалят на Россию!

18:11 12 января

Семен Семенович

Как в известном фильме: "Ради каких-то паршивых двадцати лет я эту гниду терпеть буду?" А если серьёзно, то после такого запугивания Родченкову останется жить считанные дни - слишком много желающих насолить России.

18:09 12 января

Revelator78

Коган есть Коган. Его обидел что ли кто то?

18:07 12 января

tryam

сами его и грохнут. такой тупой этот тип

18:06 12 января

Lennon

Грохнуть этого продюсера и дело с концом!

18:03 12 января

ravilius777

если с Мутко шо случится, то вы там молитесь

18:02 12 января

YurovTheBest

даже если своей желчью захлебнётся?

17:54 12 января

dv2205

а жив ли он?

17:53 12 января

Xen1um

Весёлый©, бомбит тут только одно, твое седалище.

17:50 12 января

H2C5OH

Серьёзно? Ну тогда пиндосам осталось самим загасить родченкова и дело в шляпе...

17:42 12 января

Весёлый©

Логично. Я бы предложил отстранить Россиюшку на 20 лет прямо сейчас, но она может в ответ разбомбить Воронеж.

17:37 12 января

kolos249

Ледоруб, чай с полонием, шарфик в ванной... У Родченкова богатый выбор.

17:31 12 января

Thomas_Boy_

А если что-нибудь случится с Виталий Леонтичем? Что тогда?

17:27 12 января

Курдин

то есть после смерти родченкова россию отстранить на 20 лет, прикольно будет помрет лет через 40 от старости с 2060 по 2080 россияне участвовать в олимпиаде не будут

17:26 12 января

Vlаdimir

Умник! Вот Штаты сами его и уберут - он больше не нужен, а знает - много, а следовательно - опасен.

17:24 12 января

кузя23

Lexys1 Ну теперь с ним точно что-то случится. 17:19_однозначно плюс.я даже думаю,что Родченкова уже нет.Просто сейчас хотят обставить так,что это опять мы будем виноваты,почву прощупывают.

17:23 12 января

Lexys1

Ну теперь с ним точно что-то случится.

17:19 12 января