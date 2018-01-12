Продюсер фильма "Икар" призвал отстранить Россию на 20 лет, если с Родченковым что-то случится

Продюсер документального фильма "Икар" Дэн Коган раскритиковал МОК за решение допустить российских спортсменов до Олимпиады-2018. "Икар" рассказывает о бывшем главе Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове, ставшем главным информатором ВАДА о допинге в российском спорте.
- МОК предпочел защищать Россию, а не олимпийские идеалы, - цитирует The Guardian Когана. - Чем больше изучаешь вопрос, тем больше веришь, что у МОК сделка с российской стороной.
Напомним, что МОК отстранил ОКР, из-за чего россияне не смогут выступить на Играх в Корее под своим флагом. До участия в Олимпиаде допустят атлетов под нейтральным флагом и названием "Олимпийские атлеты России".
Родченков рассказывал, что регулярно получает угрозы и беспокоится за свою жизнь. Коган призывает главу МОК Томаса Баха пригрозить России 20-летним отстранением от олимпийских стартов, если с Родченковым что-то случится.
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Что еще ждать от ликующей гопоты, напичканой зомбоящиком....
04:49
Зенька
Значит точно грохнут скоро)
03:03
За Россию без допинга!
сколько агрессии и ксенофобии в комментах (никогда не сомневался, что самые рьяные патриоты - антисемиты). И это в стране, которая кичится своими духовными скрепами и православием... ну-ну, лицемеры
00:10
Тропическая гемангиома Мовсисяна
судя по фамилии, гежиссег обожает кушать мацу)))
22:45 12 января
Пятачок Новодворской
А если серьёзно, то и МОК и ВАДА выбросили и Степановых и Родченкова, как ненужный хлам. Степанов например, до фильма с Зеппельтом немало доказухи в ВАДА передал, но они его и слушать не захотели. МОК вон воспользовался показаниями Родченкова, и оказывается не шибко он им интересен, что его адвокат недоумевает.
20:39 12 января
Пятачок Новодворской
Давайте предположим, что Родченков отравится какой-нибудь шоколадкой ли чем-то, что куплено в магазине. Допустим, что он живёт ещё и в Зоне 51 и зайдёт на полигон в Неваде, заработав онкологию. Нас что, за это тоже отстранят?
20:31 12 января
sdf_1
Коган, похоже, уже получил от ЦРУ заказ на ликвидацию Родченкова. По всей видимости Коган его выполнит до начала Олимпиады в Корее. Неслучайно Коган назвал фильм о Родченкове "Икар". Как все знают, Икар из мифа по собственной дурости подлетел слишком близко с солнцу. Так что, если что случится с Родченковым, то в первую очередь надо будет допросить Когана и адвоката Родченкова. Если они, конечно, дотянут до этого момента. Ли Харви Освальд и Джек Рубин не сумели
18:43 12 января
пошливы
Сами убийцы и начали разговор на эту тему. Ясно же было, что после показаний, ЦРУ ликвидирует Родченкова как и Литвиненко и Березовского. Ведь всем ясно, что со стороны российских спортсменов будут идти валом обращения в обычные суды, не спортивные, и лживый свидетель ни кому не нужен. Вот и начались разговоры о возможной ликвидации Родченкова со стороны тех кому он уже не нужен.
18:42 12 января
wasp641972
Xen1um Весёлый©, бомбит тут только одно, твое седалище. ============================================================== У него бомбит разрывает))) Так и ходит с разорванным седалищем...))))))))))))))
18:39 12 января
alexway.67
а откуда цифра 20. Почему не 40 или 200? А теперь представьте реакцию Родченкова, если российское руководство скажет: да мы готовы не ездить 20 лет на игры, только грохните кто-нибудь этого гада. И тут пиндосы сами начнут за ним охоту. И режиссер этот наперегонки с адвокатами будут ему в чаёк яд подливать
18:31 12 января
vik64
МОК по самые уши в дерьме...Кого спасать...
18:29 12 января
vialiy
Валить обоих...
18:20 12 января
wasp00000
Родченкова ликвидируют спецслужбы США,как отработанный материал,и свалят на Россию!
18:11 12 января
Семен Семенович
Как в известном фильме: "Ради каких-то паршивых двадцати лет я эту гниду терпеть буду?" А если серьёзно, то после такого запугивания Родченкову останется жить считанные дни - слишком много желающих насолить России.
18:09 12 января
Revelator78
Коган есть Коган. Его обидел что ли кто то?
18:07 12 января
tryam
сами его и грохнут. такой тупой этот тип
18:06 12 января
Lennon
Грохнуть этого продюсера и дело с концом!
18:03 12 января
ravilius777
если с Мутко шо случится, то вы там молитесь
18:02 12 января
YurovTheBest
даже если своей желчью захлебнётся?
17:54 12 января
dv2205
а жив ли он?
17:53 12 января
Xen1um
Весёлый©, бомбит тут только одно, твое седалище.
17:50 12 января
H2C5OH
Серьёзно? Ну тогда пиндосам осталось самим загасить родченкова и дело в шляпе...
17:42 12 января
Весёлый©
Логично. Я бы предложил отстранить Россиюшку на 20 лет прямо сейчас, но она может в ответ разбомбить Воронеж.
17:37 12 января
kolos249
Ледоруб, чай с полонием, шарфик в ванной... У Родченкова богатый выбор.
17:31 12 января
Thomas_Boy_
А если что-нибудь случится с Виталий Леонтичем? Что тогда?
17:27 12 января
Курдин
то есть после смерти родченкова россию отстранить на 20 лет, прикольно будет помрет лет через 40 от старости с 2060 по 2080 россияне участвовать в олимпиаде не будут
17:26 12 января
Vlаdimir
Умник! Вот Штаты сами его и уберут - он больше не нужен, а знает - много, а следовательно - опасен.
17:24 12 января
кузя23
Lexys1 Ну теперь с ним точно что-то случится. 17:19_однозначно плюс.я даже думаю,что Родченкова уже нет.Просто сейчас хотят обставить так,что это опять мы будем виноваты,почву прощупывают.
17:23 12 января
Lexys1
Ну теперь с ним точно что-то случится.
17:19 12 января