Питер Николсон: "Допинг является не российской, а общемировой проблемой"

Внешний эксперт Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Питер Николсон рассказал, что допинг в спорте не является только российской проблемой, с этим злом борется весь мир. Николсон вместе с Евой Лукосюте-Станикуниене являются сотрудниками Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые с весны этого года работают в РУСАДА.

– Работа экспертов в России имеет несколько важных аспектов, – цитирует ТАСС Николсона. – Основная часть в том, чтобы помочь восстановить РУСАДА статус соответствия. Еще одной нашей задачей является сотрудничество с национальными федерациями в области антидопингового образования.

Когда мы сюда приехали, то одной из моих задач было посмотреть на проблемы допинга. Допинг в спорте – это не российская проблема, эта проблема всемирная, просто в разных странах она проявляется немного по-разному. Безусловно, мы все понимаем, что в свете недавно завершившихся Олимпийских игр многие в России считают, что сейчас развернута кампания против них, но я не могу это обсуждать.

Все знают, что мы сейчас находимся в периоде очень серьезных перемен. Три-четыре года назад я участвовал в большом расследовании допинговых проблем в велоспорте, я должен был написать отчет по его завершении.

Были две вещи, которые сильно меня удивили в мире велоспорта. Совершенно потрясающий уровень лицемерия и отказа людей от признания фактов, это касалось спортсменов, занимающихся велоспортом, а также управляющего персонала этого вида спорта. С таким подходом, чтобы восстановить все на нормальном уровне, потребуется очень много времени. Это взгляд только на велоспорт, и думаю, что многие другие виды спорта такие же.