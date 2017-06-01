Павел Колобков: "РУСАДА после окончания всех реформ будет одним из самых идеальных в мире"

Министр спорта Павел Колобков уверен, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после окончания всех реформ будет одним из самых идеальных в мире. По его словам, оно будет образцовым.
- Мы сейчас услышаны, находим взаимопонимание у наших зарубежных коллег. Мы очень далеко и серьезно продвинулись с партнерами в МОК, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - Недавно состоялся наблюдательный совет РУСАДА. После окончания всех реформ наша организация будет одной из самых идеальных в мире, будет образцовой.
Напомним, что Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.
yurii p
"Министр спорта Павел Колобков уверен, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после окончания всех реформ будет одним из самых идеальных в мире. По его словам, оно будет образцовым."......................ха-ха-ха охо-хо насмешил непонятно откуда вылезший и непонятно откуда взятый мудаковым чинуша. что бы создать идеальное агенство нужен идеальный руководитель а вы только и можете идеально воровать но никак не руководить.
10:30
RoyalHunter
"После окончания всех реформ наша организация будет одной из самых идеальных в мире, будет образцовой." Однако это ни на миллиметр не приблизит нас к возвращению в Большой спорт
10:14
marksan
Изучайте, Павел, русские поговорки - Не говори гоп, пока не перескочишь! В мире бизнеса, который правит миром, зелёное, часто оказывается голубым!
10:01