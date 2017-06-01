Павел Колобков: "РУСАДА после окончания всех реформ будет одним из самых идеальных в мире"

Министр спорта Павел Колобков уверен, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после окончания всех реформ будет одним из самых идеальных в мире. По его словам, оно будет образцовым.

- Мы сейчас услышаны, находим взаимопонимание у наших зарубежных коллег. Мы очень далеко и серьезно продвинулись с партнерами в МОК, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - Недавно состоялся наблюдательный совет РУСАДА. После окончания всех реформ наша организация будет одной из самых идеальных в мире, будет образцовой.

Напомним, что Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, после чего была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.