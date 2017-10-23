Павел Колобков: "Происходящее вокруг мирового спорта напоминает всеобщее помешательство"

Министр спорта России Павел Колобков в интервью "Р-Спорт" отметил, что спорт должен объединять культуры. По его словам, последнее время спорт отходит на второй план, а люди обсуждают допинг, плохое судейство, манипуляцию результатов или поведение болельщиков на трибунах.

- У вас есть какие-то ожидания от работы этих двух комиссий МОК? Если помните, в 2016-м мы все ждали публикации доклада Макларена чуть ли не как публичной казни российского спорта.

- Просто ваши коллеги иногда делают красивые заголовки. Вы поймите, ни я, ни вообще кто-то в мире не может представить спорт без такой огромной части как Россия. Так же как и без американского спорта, китайского или французского. Спорт – часть общей культуры, которая должна объединять людей, а не разобщать. Если честно, все это напоминает всеобщее помешательство.

- Помешательство – попытка исключить Россию из общемирового спорта?

- Нет, я говорю в целом об этой теме. Который год мы садимся и говорим не о проблемах спорта, не о прямых задачах спортивного движения, не о конкретных спортсменах или результатах. Мы обсуждаем допинг, плохое судейство, манипуляцию результатов или поведение болельщиков на трибунах. Мы увлеклись околоспортом, и в последние годы это становится главнее, чем сам спорт. Рекорды уже никому не интересны, зато "жареные" темы расходятся по социальным сетям и медиа, словно спорт был создан именно для этого. Вот это я называю всеобщим помешательством. Причем не только в России, но и во всем мире. Героями спорта должны быть сами спортсмены, а не те, кто к самому спорту большого отношения не имеет.