Павел Колобков: "Происходящее вокруг мирового спорта напоминает всеобщее помешательство"

Министр спорта России Павел Колобков в интервью "Р-Спорт" отметил, что спорт должен объединять культуры. По его словам, последнее время спорт отходит на второй план, а люди обсуждают допинг, плохое судейство, манипуляцию результатов или поведение болельщиков на трибунах.
- У вас есть какие-то ожидания от работы этих двух комиссий МОК? Если помните, в 2016-м мы все ждали публикации доклада Макларена чуть ли не как публичной казни российского спорта.
- Просто ваши коллеги иногда делают красивые заголовки. Вы поймите, ни я, ни вообще кто-то в мире не может представить спорт без такой огромной части как Россия. Так же как и без американского спорта, китайского или французского. Спорт – часть общей культуры, которая должна объединять людей, а не разобщать. Если честно, все это напоминает всеобщее помешательство.
- Помешательство – попытка исключить Россию из общемирового спорта?
- Нет, я говорю в целом об этой теме. Который год мы садимся и говорим не о проблемах спорта, не о прямых задачах спортивного движения, не о конкретных спортсменах или результатах. Мы обсуждаем допинг, плохое судейство, манипуляцию результатов или поведение болельщиков на трибунах. Мы увлеклись околоспортом, и в последние годы это становится главнее, чем сам спорт. Рекорды уже никому не интересны, зато "жареные" темы расходятся по социальным сетям и медиа, словно спорт был создан именно для этого. Вот это я называю всеобщим помешательством. Причем не только в России, но и во всем мире. Героями спорта должны быть сами спортсмены, а не те, кто к самому спорту большого отношения не имеет.
Serenky25
А все потому, что нас хотят отлечь от главного! От правды, что земля плоская! Над нами купол! Арктика это ледяная стена расположенная вокруг земли (поэтому океаны не вытекают), на которой несут службу доблестные братья Ночного Дозора! А уже октябрь. Зима близко! (((((((((((((((:
10:16
sukhoy63
Вот именно, г-ну Колобову со товарищами надо бы не пытаться отмыться в лице западных недругов, не тратить силы и средства на мифический "чистый" спорт, а создавать новые спортивные сообщества с Китаем, странами Азии, Латинской Америки. Плюнуть на этот запад, пусть он соревнуется сам с собой и с отсталыми африканскими странами.
10:10