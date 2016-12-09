Наталия Гарт: "Доклад Макларена опять ничем не подтвержден"

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт считает необоснованными обвинения в адрес российских спортсменов, озвученные во второй части доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. По ее словам, медали на Олимпиаде-2014 россияне завоевали в честной борьбе.

– Как можно с точки зрения логики и здравого смысла воспринимать обвинения, в которых нет ни одного четко подтвержденного факта и не названо ни одной фамилии? Для меня любое заявление должно подтверждаться фактами, – цитирует "Р-Спорт" Гарт. – А сегодняшний доклад Макларена опять ничем не подтвержден. Где факты-то? Это же просто бред, можно сказать. И ничего нового во второй части доклада я практически не увидела. Я уверена, что все наши спортсмены чисты и наши серебряные медали на Олимпийских играх в Сочи выиграны заслуженно.

Ведь вся наша команда в первую очередь заинтересована в том, чтобы все спортсмены четко выполнили все антидопинговые требования ВАДА. И у нас не было какой-то особой "допинговой" программы. Я же тесно работала с министерством спорта, с (замминистра) Юрием Дмитриевичем Нагорных, и никто мне не сказал: "Вот тебе коктейль, который поможет победить твоим спортсменам". Это же полный бред.