На пост генерального директора РУСАДА претендуют шесть кандидатов

Глава отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергей Хрычиков отметил, что на пост генерального директора Российского антидопингового агентства есть несколько кандидатов. В марте пост исполняющей обязанности главы РУСАДА покинула Анна Анцелиович, позже на эту должность была назначена Татьяна Чиркина.

- На пост генерального директора претендуют шесть человек, - цитирует "Р-Спорт" Хрычикова. - Группа, которая занималась отбором кандидатов, закончила работу, отобрала шесть человек, предоставила их кандидатуры наблюдательного совета, и 28 августа на заседании они будут рассмотрены. Мы будем общаться с каждым из кандидатов, это будет собеседование. Потом мы примем решение, хотя я не уверен, что оно будет принято именно 28 августа.

Наиболее подходящего кандидата мы будем, согласно уставу, рекомендовать совету учредителей, который и будет принимать окончательное решение. Кандидатов много, выбирать есть из кого. У наблюдательного совета было требование, чтобы кандидатов было больше, чем два, и оно было выполнено.