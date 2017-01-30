Лаборатория ВАДА в Лозанне нашла ошибки в докладе Макларена

В распоряжении хакерской группы Fancy Bears оказалось письмо бывшего директора лаборатории ВАДА в Лозанне Марсьяля Соги главе организации Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена, сообщает life.ru.
Пробы, о которых идет речь, попали в лабораторию ВАДА в Лозанне в начале 2013 года. Поводом для обращения швейцарского ученого стала публикация второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
Как утверждает Соги, еще в 2015 году, после начала расследования ситуации с допингом в России, университет Лозанны, где находится лаборатория, запросил аудит с целью установить правду в деле. Независимые аудиторы восстановили хронологию событий следующим образом:
– Из 67 якобы уничтоженных проб 54 были подвергнуты анализу и дали отрицательный результат (и А, и В). Спустя три месяца, как того требуют стандарты, они были действительно уничтожены.
– ВАДА ни разу не давало каких-либо особых инструкций по поводу этих 54 проб. Перед процедурой уничтожения анализов в марте 2013 года лаборатория прислала в ВАДА оповещение и не получила никакого ответа. 13 апреля 2013 года пробы были уничтожены.
– Еще в одной из 13 прочих проб было найдено запрещенное вещество. Остальные 12 проб были сохранены с подозрением на содержание запрещенных препаратов. После этого в ВАДА был отправлен запрос о дальнейших действиях. В ответ агентство продлило срок сохранения проб на еще 3 месяца. В июне 2013 года генеральный директор агентства Дэвид Хоуман дал добро на дополнительный анализ проб B.
– Последующая проверка показала, что в двух из 12 образцов содержатся анаболические стероиды.
Именно эти данные позволили заподозрить московскую антидопинговую лабораторию в нарушениях. Лозаннская лаборатория сотрудничала с ВАДА по ходу всей операции.
В конце письма автор просит сделать публичной эту корреспонденцию, дабы восстановить репутацию лаборатории, которой руководил.
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Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/966281/lozannskaia_antidopinghovaia_laboratoriia_ulichila_maklariena_v_obmanie_protiv_rossii
Басист
Ничего удивительного.
18:15
А-спид
Myrd В докладе Макларена об уничтожении проб говорится совсем другое... Мы уничтожили 8000 проб как просроченные. Но затем уничтожили 1437 проб, которые не имели права уничтожать. Причем уничтожили как только нас известили о предстоящей проверке. Ну, а в итоге из Москвы в Лозанну удалось вывезти лишь 34 пробы по Сочи. Это пробы "А", которые и были исследованы и на которых имелись следы вскрытия, установленные с помощью экспертиз...-------------------------------+------------------------------------+--------------1) 1437 проб были уничтожены лично Родченковым, который тут же смылся и начал врать что их якобы вскрывали 2) Н каких следов вскрытия не было обнаружено, это ложь. Были обнаружены какие-то царапины которые якобы могут быть следами вскрытия, но никаких доказательств сего приведено так и не было.
16:28
Буква Ё
ПРЕДАТЕЛИ! ПОЧЕМУ В РОССИИ ТАК МНОГО ПРЕДАТЕЛЕЙ? ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ СПЯТ И ВИДЯТ КАК БЫ РОССИЮ ПРЕДАТЬ?! ТРАМП, РАЗБЕРИСЬ!
14:42
намкрыш
Дорогая передача! Во субботу чуть не плача, Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась. Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, Вся безумная больница у экрана собралась... С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".
14:11
Крым наш!
Myrd, ты читал доклад Макларена? Не ври.
13:48
Myrd
В докладе Макларена об уничтожении проб говорится совсем другое... Мы уничтожили 8000 проб как просроченные. Но затем уничтожили 1437 проб, которые не имели права уничтожать. Причем уничтожили как только нас известили о предстоящей проверке. Ну, а в итоге из Москвы в Лозанну удалось вывезти лишь 34 пробы по Сочи. Это пробы "А", которые и были исследованы и на которых имелись следы вскрытия, установленные с помощью экспертиз...
12:32
_Металлург_
Гаттузо зол!.... Они стоят дороже! Про пачку печенья забыл, правда на всех.
12:29
blue-white!
Всё больше и больше будет вскрываться вот таких фактов, да толку-то? Главная задача выполнена, теперь во всем Мире Россия допинговая держава...
11:52
Гаттузо зол!
С этих тухлым докладом мухларена давно все понятно- фальсификация. А новые факты это только подтверждают. Впрочем ээээээстонским алкашам во главе с бушлатом из лифчика этого не понять и они будут за банку варенья тут строчить, то что от них требует пиндосский хозяин.
11:47
qwe20
всплывает все больше дерьма про макларена и вада. только упоротые русофобчики продолжают им верить.
11:10
GiantTemo
А, это та лаборатория, которая "прикрывала московскую и брала за это деньги" (согласно Макларену). Всё понятно.
11:03