Крейг Риди: "Надеюсь, что РУСАДА будет восстановлено в правах до 2018 года"

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди пока не понимает, как будет развиваться ситуация с допинговыми проблемами в России после перестановок в спортивном руководстве страны. При этом Президент ВАДА выразил надежду на то, что российское антидопинговое агентство будет восстановлено в правах до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

– Я знаю нового министра спорта России Павла Колобкова и, конечно, знаком с Виталием Мутко, который назначен на должность вице-премьера, – приводит Kyodonews слова Риди. – Однако мне пока сложно понять, в каком ключе будет развиваться ситуация после изменений в спортивном руководстве страны.

Мы готовы сделать все возможное, чтобы восстановить российское антидопинговое агентство и возобновить его работу. Недопустимо, чтобы самая большая страна в мире осталась за чертой совместной антидопинговой деятельности. В Москве на протяжении полугода работали два независимых эксперта. Мы заинтересованы в восстановлении работы РУСАДА в кратчайшие сроки.

Виталий Смирнов назначен председателем комиссии ОКР по борьбе с допингом. Уверен, он будет полностью контролировать этот процесс. Очень надеюсь, что российское антидопинговое агентство будет восстановлено в правах до чемпионата мира-2018.