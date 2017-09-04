Кремль приветствует, что комиссия ВАДА не говорит о госучастии в применении допинга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль приветствует решение независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена снять обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте.

– Если это соответствует действительности, это можно только приветствовать, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Вы знаете, мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно выразить только удовлетворение, еще раз повторяю, если это действительно так.