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18:42 | ДОПИНГ

Кремль приветствует, что комиссия ВАДА не говорит о госучастии в применении допинга


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль приветствует решение независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена снять обвинения в государственном участии в употреблении допинга в российском спорте.

– Если это соответствует действительности, это можно только приветствовать, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – Вы знаете, мы с самого начала решительно отрицали такую даже гипотетическую возможность, и, конечно, здесь можно выразить только удовлетворение, еще раз повторяю, если это действительно так.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20170904/1125259344.html

Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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