Игорь Казиков: "Давайте услышим еще пять докладов. От этого разве что-то меняется?"

Руководитель штаба российской делегации в Рио-2016 Игорь Казиков не верит докладу независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена и не видит в нем доказательной базы. Он добавил, что российская сторона движется в правильном направлении.

– Сколько можно обсуждать этот доклад Макларена? Там ничего нет. Никаких доказательств. Исправляемся. Что еще говорить?

– Какие могут быть последствия доклада?

– Нет никаких фактов даже. Я отмечу только одно: канадец говорит, что Россия очень много сделала с точки зрения борьбы с допингом. Доказательства вины есть? Нет. Значит, просто перелистнем эту страницу и продолжим бороться с применением запрещенных препаратов, как указывают наши руководители. Вот и все! Мы движемся в правильном направлении? А почему нет? Идет борьба с допингом. Давайте услышим еще пять докладов. От этого разве что-то меняется? Все те, кто занимается этой проблемой, осознают необходимость борьбы с допингом. Все борются. Будут факты – будем разбираться.

– А как же обвинения в подмене проб?

– Ничего не знаю об этом. Где вы это видели? Первый раз об этом слышу. И не уверен, что это правда. (Ярослав СУСОВ)

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