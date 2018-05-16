Гендиректор РУСАДА призвал Следственный комитет оперативно открыть доступ к допинг-пробам

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус призвал оперативно решить вопрос с открытием доступа к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны Следственным комитетом (СК) в рамках уголовного расследования. Эта процедура является одним из двух пока невыполненных условий восстановления организации в ВАДА.

– Мы ограничили на длительный период доступ к пробам в московской лаборатории, собственниками которых являются МОК, международные федерации, – цитирует ТАСС Гануса. – Тем самым мы нарушаем право регулятора – ВАДА – на проведение дополнительных проверок, определенное Всемирным антидопинговым кодексом.

Мы сейчас удивляемся критическому отношению и требованиям международного регулятора по доступу к пробам, не задумываясь о том, как сложившееся положение может расценивать другая сторона. Что они думают о том, в каком состоянии находятся пробы, что с ними происходит сейчас и чем объясняется подобная закрытость, домысливая негативные сценарии из-за предельной закрытости наших компетентных органов, наложивших ограничения на доступ к пробам и данным московской лаборатории. Я информировал следственные органы о том, что сейчас это вопрос критический.

Я могу сказать, доступ этот можно обеспечить, можно войти в лабораторию, освидетельствовать, что пробы находятся в рабочем состоянии, что они опечатаны, не вскрыты, хоть посписочно, это все можно освидетельствовать. И вся другая работа, которая может вестись в дальнейшем, может идти в присутствии экспертов ВАДА или других доверенных лиц, которым ВАДА доверяет, и в этой связи тут могут быть различные варианты.

Напомним, членство РУСАДА в ВАДА было приостановлено в ноябре 2015 года. Ранее стало известно, что российская организация не будет восстановлена в правах на ближайшем заседании исполкома и совета учредителей международного агенства.

СМИ: ВАДА пока не планирует восстанавливать РУСАДА