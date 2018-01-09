CAS зарегистрировал апелляции 42 российских спортсменов из 43

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляции 42 российских спортсменов, пожизенно отстраненных от Олимпиад, сообщает официальный сайт CAS. Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад.

5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом.

К рассмотрению дел суд приступит 22 января, ожидается, что окончательные решения по всем спортсменам будут оглашены до 31 января.

Ранее стало известно, что окончательный состав российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхане должен быть назван специальной комиссией МОК до 28 января. После этого спортсмены получат приглашение поехать на Игры в Пхенчхан.

Окончательный состав российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхане должен быть назван специальной комиссией МОК до 28 января. После этого спортсмены получат приглашение поехать на Игры в Пхенчхан.

Апелляции подали Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все - бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все - скелетон), Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева (все - биатлон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все - лыжи), Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все - коньки), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все - хоккей), Татьяна Иванова, Альберт Демченко (оба - сани).

Единственным отстраненным спотсменом, чья апелляция не была зарегистрирована, стал бобслеист Максим Белугин. Отметим, что у Алексея Воеводы в официальном документе видом спорта был ошибочно указан хоккей.