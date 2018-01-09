CAS зарегистрировал апелляции 42 российских спортсменов из 43

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляции 42 российских спортсменов, пожизенно отстраненных от Олимпиад, сообщает официальный сайт CAS. Напомним, что МОК по итогам работы дисциплинарной комиссии Денниса Освальда признал 43 спортсменов России виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировал их результаты Игр-2014 в Сочи, а также пожизненно отстранил от Олимпиад.
5 декабря исполком МОК на заседании принял решение о временном приостановлении членства Олимпийского комитета России и допуске спортсменов сборной на Игры-2018 в Пхенчхане только при выполнении ряда критериев и в статусе "Олимпийский атлет из России" под нейтральным флагом.
К рассмотрению дел суд приступит 22 января, ожидается, что окончательные решения по всем спортсменам будут оглашены до 31 января.
Ранее стало известно, что окончательный состав российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхане должен быть назван специальной комиссией МОК до 28 января. После этого спортсмены получат приглашение поехать на Игры в Пхенчхан.
Окончательный состав российской делегации на Олимпиаду в Пхенчхане должен быть назван специальной комиссией МОК до 28 января. После этого спортсмены получат приглашение поехать на Игры в Пхенчхан.
Апелляции подали Александр Зубков, Алексей Воевода, Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все - бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все - скелетон), Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева (все - биатлон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева (все - лыжи), Александр Румянцев, Ольга Фаткулина, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все - коньки), Екатерина Лебедева, Галина Скиба, Анна Шибанова, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Инна Дюбанок, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все - хоккей), Татьяна Иванова, Альберт Демченко (оба - сани).
Единственным отстраненным спотсменом, чья апелляция не была зарегистрирована, стал бобслеист Максим Белугин. Отметим, что у Алексея Воеводы в официальном документе видом спорта был ошибочно указан хоккей.
- Иван Скобрев
- Ольга Зайцева (биатлон)
- Яна Романова
- Альберт Демченко
- Алексей Воевода
- Александр Зубков
- Румянцев Ал-р
- Александр Третьяков
- Ольга Фаткулина
- Александр Легков
- Евгений Белов
- Максим Вылегжанин
- Татьяна Иванова
- Никита Крюков
- Алексей Петухов
- Дмитрий Труненков
- Александр Касьянов
- Сергей Чудинов
- Анастасия Доценко
- Юлия Иванова (лыжи)
- Ольга Потылицына
- Юлия Чекалева
- Наталья Матвеева
- Ольга Вилухина
- Кузнецов Ар.
- Мария Орлова
- Елена Никитина
- Александр Бессмертных
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Стульнева О.
- Алексей Пушкарев
- Максим Белугин
- Ильвир Хузин
Антимайдан
забавно смотреть, как местные западники вдруг стали "патриотами" и "озаботились" проблемой российского флага :) Несколько лет "с пеной у рта" доказывают здесь "правоту" Макларена и Со с его домыслами про "гос.систему допинга", а когда западные политиканы довели свою кампанию до логического конца и нас лишили флага, вдруг "озаботились"...
21:32 9 января
snikkersnepper
Опять вокруг Белугина какие-то махинации. То есть следует полагать, что сообщение о найденных препаратах оказалось правдой. Но тогда вопрос вопросов - а царапины/соль у него есть?
21:04 9 января
Андрей Краснодарский
Один оказался честным :))
21:01 9 января
rusfed 2.0
Даже Мутко опротестовывает свою пожизненную дисквалификацию. И только дисквалификация российского флага никого не заботит. Видимо, позор не должен быть долгоиграющим и омрачать собой перевыборы Безальтернативного
19:43 9 января