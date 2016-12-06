Бывший вице-президент ВАДА признал легальное применение допинга известными спортсменами

Бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Арне Люнквист подчеркнул в документальном фильме Первого канала "Болезни высших достижений", что некоторые из спортсменов топ-уровня злоупотребляют диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Несколько лет назад ВАДА было обеспокоено тем, что СДВГ стал "модным диагнозом" среди спортсменов. Поначалу данный синдром считался подростковой болезнью, но теперь лекарство от него принимают и взрослые, в том числе игрок сборной США по хоккею на траве Келси Колоджейчик и баскетболистка Елена Делле Дон.

– Когда начались обсуждения по поводу разрешения терапевтических исключений, в руководстве Международного олимпийского комитета было много споров: если спортсмену нужны сильные препараты и он болен, то ему не стоит вообще выступать, – подчеркнул Люнквист. – Синдром дефицита внимания и гиперактивности у подростков не доставлял проблем – они редко выступали на высоком уровне. Но когда этот диагноз стали ставить взрослым, это вызвало большие проблемы. Есть несколько топовых спортсменов, использовавших этот диагноз, мы знаем их, да и вы тоже их знаете.