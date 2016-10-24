Балахничев считает, что Бах наградил Степановых ради популярности перед выборами

Бывший президент ИААФ Валентин Балахничев выразил мнение, что встреча президента МОК Томаса Баха с супругами Степановыми может быть ходом для увеличения популярности перед выборами главы организации. Также он выразил уверенность, что данный шаг не связан с назначением Мутко вице-премьером по спорту.

Супруги выступили основными информаторами ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии. Юлия Степанова получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу Виталию дали работу в организации – он будет консультантом по вопросам допинга.

- Поощрение Степановых - это, по всей видимости, часть взаимодействия между ВАДА и МОК, - цитирует ТАСС Балахничева. - Надо понимать, что у Баха грядут перевыборы в 2017 году и что он как бы исчерпал свои возможности помощи России. И сейчас Бах должен работать на свою популярность в среде, которая поддерживает Степановых и Родченкова в том числе.

Поощрение МОК Степановых - не ответ на назначение Мутко. Я считаю, что Мутко давно заслужил этот пост, еще после Олимпиады в Сочи шла речь, что такой вице-премьер нам необходим, который бы серьезно курировал спорт. Так курировал Козак, после Козака - Дворкович. Сейчас курирует человек, который уже давно занимается спортом и является хорошим управленцем, так что поощрение МОК Степановых не может быть никаким ответом.