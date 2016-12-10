10:05 | ДОПИНГ

ASADA призывает реформировать систему борьбы с допингом

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Генеральный директор Австралийского антидопингового агентства (ASADA) Бен Макдевитт призвал реформировать систему борьбы с допингом. Так он отреагировал на публикацию второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.

– Некоторые пытались отвергнуть выводы первого доклада, называя их простыми утверждениями, но никто не может отрицать появившихся во втором докладе жестких фактов, – цитирует официальный сайт ASADA Макдевитта. – Наши спортсмены заслуживают того, чтобы бороться в честных условиях. Целостность и ценности спорта должны быть сохранены. Отчет Макларена показывает острую необходимость глобальных реформ в борьбе с допингом. Мы остаемся преданными и решительными сторонниками мер, обеспечивающих равную борьбу.

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