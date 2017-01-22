Андрей Дмитриев: "70 – 80 процентов российских легкоатлетов употребляют допинг"

Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью заявил, что в российской легкой атлетике более половины спортсменов употребляют допинг. Новый фильм ARD про допинг в российском спорте выйдет сегодня.

– Если я начинаю бежать немного медленнее, но при этом я чист, это лучше, чем улучшать результаты путем употребления допинга, – приводит ARD слова Дмитриева. – В российской легкой атлетике допинг употребляют 70 – 80 процентов спортсменов. Но при этом я уверен, что есть и чистые атлеты, в том числе и в национальной команде.