Андрей Дмитриев: "70 – 80 процентов российских легкоатлетов употребляют допинг"

Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью заявил, что в российской легкой атлетике более половины спортсменов употребляют допинг. Новый фильм ARD про допинг в российском спорте выйдет сегодня.
– Если я начинаю бежать немного медленнее, но при этом я чист, это лучше, чем улучшать результаты путем употребления допинга, – приводит ARD слова Дмитриева. – В российской легкой атлетике допинг употребляют 70 – 80 процентов спортсменов. Но при этом я уверен, что есть и чистые атлеты, в том числе и в национальной команде.
miker65
СТИЛЯГА, верно! Проблему допинга МОК, международные и национальные федерации и ВАДА замалчивали 50 лет из-за пендосов. Особенно скоты - это МОК. Идеалы неподкупного Пьера Кубертена на помойку выбросили! С пендосами все боялись связываться и просто стали им, козлам, подражать. А пендосы взяли и сфинтили: в начале нулевых почти перестали жрать допинг. И стали в скорости с ним бороться. Начали со своих: Завалили Армстронга, Карлушу Льюиса заставили признаться, Мэрион Джонс распяли и т.д. Наши конечно этот финт пендосов зевнули. А теперь в мире все борцы с допингом. ВАДА, которая 40 лет, как проститутка, помалкивала и только сосала у пендосов бабки, теперь главный борец с допингом, оказывается! Вот такова жизнь, Стиляга!
04:50
miker65
spetrov, так шевельни извилинкой и спроси меня про легкую чего-нибудь, если сомневаешься, что я ей занимался в 80-е.
04:34
Долго наблюдал за идиотами на эт
каждый ублюдочный весёлый пиндос знает, что принимают только русские спортсмены, а все остальные гориллы кристально чистые, а Армстронга не было и это всем приснилось.....
22:38 22 января
СТИЛЯГА
Вопрос не в том , если допинг или нет, а в том почему эту проблему так долго замалчивали, а сейчас она растёт , как снежный ком. Можно , конечно опять спрятать голову в песок и бубнить о кознях врагов, но от этого лучше не станет.
21:26 22 января
marksan
Новоуепинни______ Вы хоть когда-нибудь бегали дистанцию, в которой специализируется этот Дмитриев? Жрать допинг в нынешнем режиме - это просто убивать себя! На этой дистанции последние 200 метров ты просто бежишь на автомате!
20:07 22 января
Новоуепинни
spetrov Опять же возвращаемся к тому же - он просто не в состоянии владеть подобной информацией. Это просто не его уровень. Он - никто. Тот самый noname. 17:50 ------------------- То ли дело Спетров. Все знают, Михайлов - Спетров - Харламов
18:40 22 января
детлеф
весь мир употребляет допинг.
18:38 22 января
qwe20
опять бездоказательная блевотина. но как умело находят подобных мразей вражины.
18:29 22 января
Весёлый©
spetrov Он - никто. Тот самый noname. ___ Извините, а что у вас на Савушкина подразумевается под no-name? Просто у нас, подпиндосников, этому несколько иное понятие приписывается. Но, возможно, вы изучали английский по Задорнову.
18:15 22 января
spetrov
miker65, позволь тебе, дочь офицера, не поверить. Первому же твоему предложению.
17:59 22 января
miker65
Как легкоатлет из 80-х подтверждаю. Оценка хорошая. Примерно 70-80 % мастеров спорта по л/а еще в 80-е употребляли постоянно или разово допинг.
17:56 22 января
spetrov
Опять же возвращаемся к тому же - он просто не в состоянии владеть подобной информацией. Это просто не его уровень. Он - никто. Тот самый noname.
17:50 22 января
Весёлый©
У русских рванёт на: три... два... один...
17:47 22 января
saber1
самый пушистый блин
17:36 22 января