17:25 22 января | ДОПИНГ

Андрей Дмитриев: "70 – 80 процентов российских легкоатлетов употребляют допинг"

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Андрей Дмитриев, герой нового фильма немецкого журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, в своем интервью заявил, что в российской легкой атлетике более половины спортсменов употребляют допинг. Новый фильм ARD про допинг в российском спорте выйдет сегодня.

– Если я начинаю бежать немного медленнее, но при этом я чист, это лучше, чем улучшать результаты путем употребления допинга, – приводит ARD слова Дмитриева. – В российской легкой атлетике допинг употребляют 70 – 80 процентов спортсменов. Но при этом я уверен, что есть и чистые атлеты, в том числе и в национальной команде.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (14)
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miker65

СТИЛЯГА, верно! Проблему допинга МОК, международные и национальные федерации и ВАДА замалчивали 50 лет из-за пендосов. Особенно скоты - это МОК. Идеалы неподкупного Пьера Кубертена на помойку выбросили! С пендосами все боялись связываться и просто стали им, козлам, подражать. А пендосы взяли и сфинтили: в начале нулевых почти перестали жрать допинг. И стали в скорости с ним бороться. Начали со своих: Завалили Армстронга, Карлушу Льюиса заставили признаться, Мэрион Джонс распяли и т.д. Наши конечно этот финт пендосов зевнули. А теперь в мире все борцы с допингом. ВАДА, которая 40 лет, как проститутка, помалкивала и только сосала у пендосов бабки, теперь главный борец с допингом, оказывается! Вот такова жизнь, Стиляга!

04:50

miker65

spetrov, так шевельни извилинкой и спроси меня про легкую чего-нибудь, если сомневаешься, что я ей занимался в 80-е.

04:34

Долго наблюдал за идиотами на эт

каждый ублюдочный весёлый пиндос знает, что принимают только русские спортсмены, а все остальные гориллы кристально чистые, а Армстронга не было и это всем приснилось.....

22:38 22 января

СТИЛЯГА

Вопрос не в том , если допинг или нет, а в том почему эту проблему так долго замалчивали, а сейчас она растёт , как снежный ком. Можно , конечно опять спрятать голову в песок и бубнить о кознях врагов, но от этого лучше не станет.

21:26 22 января

marksan

Новоуепинни______ Вы хоть когда-нибудь бегали дистанцию, в которой специализируется этот Дмитриев? Жрать допинг в нынешнем режиме - это просто убивать себя! На этой дистанции последние 200 метров ты просто бежишь на автомате!

20:07 22 января

Новоуепинни

spetrov Опять же возвращаемся к тому же - он просто не в состоянии владеть подобной информацией. Это просто не его уровень. Он - никто. Тот самый noname. 17:50 ------------------- То ли дело Спетров. Все знают, Михайлов - Спетров - Харламов

18:40 22 января

детлеф

весь мир употребляет допинг.

18:38 22 января

qwe20

опять бездоказательная блевотина. но как умело находят подобных мразей вражины.

18:29 22 января

Весёлый©

spetrov Он - никто. Тот самый noname. ___ Извините, а что у вас на Савушкина подразумевается под no-name? Просто у нас, подпиндосников, этому несколько иное понятие приписывается. Но, возможно, вы изучали английский по Задорнову.

18:15 22 января

spetrov

miker65, позволь тебе, дочь офицера, не поверить. Первому же твоему предложению.

17:59 22 января

miker65

Как легкоатлет из 80-х подтверждаю. Оценка хорошая. Примерно 70-80 % мастеров спорта по л/а еще в 80-е употребляли постоянно или разово допинг.

17:56 22 января

spetrov

Опять же возвращаемся к тому же - он просто не в состоянии владеть подобной информацией. Это просто не его уровень. Он - никто. Тот самый noname.

17:50 22 января

Весёлый©

У русских рванёт на: три... два... один...

17:47 22 января

saber1

самый пушистый блин

17:36 22 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ