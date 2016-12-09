Александр Жуков: "В России нет государственной системы поддержки допинга"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отметил, что государственной системы поддержки допинга в России никогда не существовало и не существует. По словам главы ОКР, российская сторона делает максимум возможного для непримиримой борьбой с употреблением запрещенных веществ.

– Никакой государственной системы поддержки допинга в России никогда не существовало и не существует, – приводит ТАСС слова Жукова. – Что касается каких-то конкретных фактов, нужно все внимательнее изучить. Макларен отметил, что в России проделана большая работа, которую он оценил позитивно. Речь идет об изменении законодательства, усилении борьбы с допингом. Действительно, наша позиция – непримиримая борьба с допингом, и мы делаем максимум возможного для этого. Мы ввели уголовную ответственность за склонение к употреблению допинга.

Россия открыта к сотрудничеству с МОК и ВАДА. Мы взаимодействуем по линии антидопинговой комиссии, внесли изменение в законодательство, и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало абсолютно независимым. С точки зрения финансирования организации, оно увеличилось. Мы сделали отдельную строку в бюджете, сделано все для усиления борьбы с допингом.