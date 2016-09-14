10:58 | ПРЫЖКИ В ВОДУ

Пять кандидатов будут избираться в вице-президенты Российской федерации прыжков в воду

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Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Алексей Власенко ожидает, что пять кандидатов будут претендовать на пост вице-президента организации. Изменения в руководстве федерации могут произойти на отчетно-выборной конференции.

- Мы намерены ее назначить после Нового года, - приводит "Р-Спорт" слова Власенко. - Я думаю, что у нас круг кандидатов на пост вице-президента тот же: Глеб Гальперин, Дмитрий Саутин, наш главный тренер Олег Зайцев, Евгений Коротышкин и Андрей Гречин.

Из нынешних кандидатов только Гречин, продолжающий карьеру в плавании, пока не занимает пост в руководстве Российской федерации прыжков в воду.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20160914/1079055418.html

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