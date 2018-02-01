Кузнецов победил в прыжках с трехметрового трамплина на Кубке России

Призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках с трехметрового трамплина на Кубке России в Челябинске. Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена стали первыми в синхронных прыжках с вышки.

Челябинск

Кубок России

Мужчины

Трамплин, 3 м

1. Евгений Кузнецов (Ставрополь-Пенза) – 486,60

2. Никита Шлейхер (Казань) – 437,70

3. Егор Лапин (Бузулук) – 400,10

Женщины

Вышка

Синхронные прыжки

1. Юлия Тимошинина/Анна Чуйнышена (Москва/Санкт-Петербург) – 294,60

2. Яна Сатина/Екатерина Беляева (Москва) – 280,56

3. Дарья Сельвановская/Анна Энговатова (Электросталь) – 272,04