Кузнецов победил в прыжках с трехметрового трамплина на Кубке России

Призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов одержал победу в прыжках с трехметрового трамплина на Кубке России в Челябинске. Юлия Тимошинина и Анна Чуйнышена стали первыми в синхронных прыжках с вышки.
Челябинск
Кубок России
Мужчины
Трамплин, 3 м
1. Евгений Кузнецов (Ставрополь-Пенза) – 486,60
2. Никита Шлейхер (Казань) – 437,70
3. Егор Лапин (Бузулук) – 400,10
Женщины
Вышка
Синхронные прыжки
1. Юлия Тимошинина/Анна Чуйнышена (Москва/Санкт-Петербург) – 294,60
2. Яна Сатина/Екатерина Беляева (Москва) – 280,56
3. Дарья Сельвановская/Анна Энговатова (Электросталь) – 272,04