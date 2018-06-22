Тренер Фрума опасается за безопасность британца на "Тур де Франс"

Тренер британца Криса Фрума Тим Керрисон выразил возмущение словами бывшего французского гонщика Бернара Ино. В преддверии "Тур де Франс" Ино назвал Фрума мошенником, применявшим допинг.

– Если эти комментарии спровоцируют реакцию болельщиков, которые будут проявлять агрессию по отношению к Фруму, то это безответственно, – цитирует The Guardian Керрисона. – Нужно справедливо обращаться с гонщиками, чтобы обеспечить их безопасность. Крис – обычный человек. Он чувствует, что к нему относятся предвзято. Во Франции в целом публика прекрасная, но есть люди, которые враждебно относятся к Фруму. Они его ненавидят. Мы работаем со службой безопасности, чтобы обеспечить неприкосновенность Фрума во время гонок.