Наиро Кинтана: "Не хочу, чтобы СМИ порождали противоречия между мной и Фрумом"

Гонщик команды Movistar Наиро Кинтана доволен победой в веломногодневке "Вуэльта Испании". Колумбиец поблагодарил партнеров по команде за работу.

– Это великолепное чувство, когда мечта сбылась, – цитирует AFP Кинтану. – Я горд, что у меня есть такая команда. Это было захватывающе. Это важная победа для всех нас. Я очень уважаю Фрума, он уважает меня. Это мощный соперник, с которым у меня хорошие отношения. Не хочется, чтобы СМИ порождали противоречия между нами. Теперь мечтаю о победе в "Тур де Франс".