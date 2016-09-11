23:28 11 сентября | ВЕЛОСПОРТ — Велошоссе

Наиро Кинтана: "Не хочу, чтобы СМИ порождали противоречия между мной и Фрумом"

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Гонщик команды Movistar Наиро Кинтана доволен победой в веломногодневке "Вуэльта Испании". Колумбиец поблагодарил партнеров по команде за работу.

– Это великолепное чувство, когда мечта сбылась, – цитирует AFP Кинтану. – Я горд, что у меня есть такая команда. Это было захватывающе. Это важная победа для всех нас. Я очень уважаю Фрума, он уважает меня. Это мощный соперник, с которым у меня хорошие отношения. Не хочется, чтобы СМИ порождали противоречия между нами. Теперь мечтаю о победе в "Тур де Франс".

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