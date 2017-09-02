Майка победил на 14-м этапе "Вуэльты Испании"

Поляк Рафал Майка из команды Bora-Hansgrohe победил на 14-м этапе многодневки "Вуэльта Испании". Дистанцию 175 км из города Эсиха до перевала Сьерра де ла Пандера (провинция Хаэн) он преодолел за 4 часа 42 минуты 10 секунд.

Вторым финишировал колумбиец Мигель Анхель Лопес из "Астаны", отставший на 27 секунд. Третьим стал итальянец Винченцо Нибали из Bahrain-Merida (+31 секунда). С таким же временем финишировали лидер генеральной классификации британец Крис Фрум (Sky) и россиянин Ильнур Закарин из "Катюши-Альпецин".

Фрум сохранил лидерство в общем зачете. Второе место занимает Нибали (+0.55), третьим стал голландец Вилко Келдерман из Team Sunweb (+2.17). Закарин поднялся на четвертое место (+2.25).