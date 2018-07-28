Джерейнт Томас: "Пытаюсь сдержать слезы"

Британец Джерейнт Томас выразил радость по поводу лидерства в общем зачете "Тур де Франс"-2018 перед заключительным этапом. Фактически он является формальностью, поскольку Томас оторвался от второго места на 1 минуту 51 секунду и гарантировал себе победу в веломногодневке.

– Я пытаюсь сдержать слезы, но это невероятно, – цитирует ВВС Томаса. – Старался не думать об этом, идя от одного этапа к другому. Я выиграл "Тур де Франс". Просто нечего больше сказать. Когда возникали сомнения, старался держать себя в руках. Мне из команды подсказывали, чтобы я спокойно ехал к финишу, не рискуя. Чувствовал себя хорошо в целом. Наконец-то могу дать волю эмоциям. В последний раз так плакал на своей свадьбе. Это безумие! Не могу в это поверить.