10:51 | ВЕЛОСПОРТ

Российские велогонщики пригрозили судом Родченкову

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Российские трековики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов пригрозили судом бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, утверждает портал Inside the games. Напомним, последний утверждал, что в России действовала программа по сокрытию использования допинга.

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов не допустил Свешникова, Страхова и Соколова к Олимпиаде в Рио, так как из имена фигурируют в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В докладе якобы отмечается, что спортсмены могли принмать эритропоэтин. Их апелляции в CAS ничего не дали. При этом до сих пор непонятно, на основании чего велогонщиков не допустили до Игр, и что они употребляли. Добавим, что доклад отчасти был основан на словах Родченкова.

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Vlаdimir

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