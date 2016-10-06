"Катюша" подала в UCI заявку на лицензию Мирового тура

Международный союз велосипедистов (UCI) принял к рассмотрению заявку велокоманды "Катюша" на лицензию Мирового тура, сообщается на официальном сайте UCI. Также организация рассмотрит заявку российской "Газпром-Русвело" на лицензию проконтинентальной команды.

В новом сезоне "Катюша" будет выступать под швейцарским флагом. Команда "Тинькофф" с 1 января 2017 года прекращает свое существование. Таким образом, в Мировом туре в сезоне-2017 не останется ни одной российской команды.

Лицензия Мирового тура позволяет командам принимать участие в гонках элитного дивизиона, в том числе в трех Гранд-турах, в число которых входят "Тур де Франс", "Джиро д'Италия" и "Вуэльта". Проконтинентальные команды имеют право участвовать в элитном дивизионе только после получения wildcard от организаторов гонок.