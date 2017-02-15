Федерация велоспорта России займется переходом Перкинса после ходатайства от региона

Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов сообщил, что региональная организация должна подать ходатайство о включении в свой состав австралийца Шейна Перкинса для получения им российского спортивного гражданства. Ранее бронзовый призер Олимпиады-2012 заявил, что будет выступать за Россию.

- Разговоры об этом есть, но активные действия пока федерацией не предприняты, потому что она не несет ответственности за человека, который хочет приехать в Россию. Грубо говоря, он хочет выступать за Россию, а не за федерацию, - цитирует ТАСС Екимова. - Речь идет о столичной организации, которая может его сюда пригласить, оформить, договориться и подписать. Если будет ходатайство, то инициатива должна исходить от организации, которой он будет приносить очки.

"Если организация, которая его приглашает, берет на попечение, заключает с ним трудовой договор, то после этого она должна проконтактировать с федерацией. Которая, может быть, будет ходатайствовать перед нашими органами, выдающими паспорт. Пока федерация никакого ходатайства не подписывала.