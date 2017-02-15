Австралийский призер Олимпиады-2012 будет выступать за Россию

Бронзовый призер Олимпиады-2012 австралиец Шейн Перкинс будет выступать за Россию. По его словам, он намерен получить российское гражданство, но не хочет отказываться от австралийского.

"Федерация велоспорта России дала мне возможность исполнить мечту и отобраться на Игры-2020 в Токио. Это имеет для меня большое значение, ведь мой отец Дэррил Перкинс выступал на Олимпиаде в Токио в 1964 году. Я благодарен Федерации велоспорта Австралии за поддержку, которую мне оказывали на протяжении карьеры.

Как сообщает ТАСС, генеральный секретарь Федерации велоспорта России Юрий Кучерявый подтвердил информацию, но добавил, что организация пока воздержится от официальных комментариев.

Помимо бронзы Лондона-2012 в спринте, Перкинс дважды выигрывал чемпионат мира - в 2011 и 2012 году.